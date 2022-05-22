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16:30, 22 мая 2022 года Орловские «Русичи» стартовали в ЮФЛ с поражения На выезде наша футбольная команда уступила сверстникам из Калуги.





В эти выходные стартовала Юношеская футбольная лига в дивизионе «Центр» – новый турнир Российского футбольного союза для команд игроков 2007 года рождения. Первый тур команда спортивной школы олимпийского резерва «Русичи» проводила на выезде в Калуге. Итог встречи – поражение орловцев со счётом 1:3. Следующий матч орловцы проведут на своей площадке. 28 мая «Русичи» сыграют со сверстниками из «Факела».



Фото из архива





Анастасия Дорохова





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