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10:17, 23 мая 2022 года Как вернуться из леса? Советы отряда «ЛизаАлерт» С наступлением теплой погоды люди все чаще выбираются на природу. Также у детей начались каникулы. Ребята получили больше свободного времени и меньше контроля. Корреспондент ГТРК «Орел» Мария Семак встретилась с региональным представителем ДПСО «ЛизаАлерт» в Орловской области Ольгой Мотиной и побеседовала с ней на тему предотвращения трагедий в лесу.





- Ольга, можно сказать, что у вас начинается «горячий сезон», правильно?



- Да, но в каждый год сезон начинается в разное время – с начала грибного сезона. Это может быть и июнь, и июль, и август. Все зависит от погоды. Чем больше грибов, тем больше грибников, и, к сожалению, больше потерявшихся людей.



- Если человек планирует поход в лес, что он должен взять с собой и во что должен быть одет?



- Все люди, которых мы искали, ходили в лес много лет, знали его наизусть, но бывает такое, что человек заходит в незнакомые места. Чтобы этого не случилось, нужно подготовиться – ярко одеться. Не в камуфляж, он сильно затрудняет поиски. Человека в камуфляже не видно уже метров с пяти, а ночью и меньше. Обязательно брать заряженный телефон, возьмите также полностью заряженный Power Bank, если активно пользуетесь гаджетами. Спички и зажигалки пригодятся, чтобы развести костер или подать сигнал. Нужен также запас еды и воды, даже если идете ненадолго. Воды необходимо взять хотя бы литр. Из еды – это не должны быть бутерброды, салаты. Достаточно протеиновых батончиков.



- Как скоро нужно поднимать тревогу? Ждать три дня или необходимо раньше?



- История про «три дня» выдумана, это отголосок прошлого. Ни в коем случае не ждем никаких трех дней. Если это поиск ребенка, тревогу нужно бить уже через час – два.



- Что делать человеку, когда он понял, что заблудился?



- Если телефон еще на связи, позвоните в «112». Предупредите беду. Как правило, даже в лесу, где не ловит сотовая связь, на номер «112» можно позвонить. МЧС передаст нам заявку, и мы начинаем ее отрабатывать. У нас есть уникальное направление – «лес на связи», когда человека выводят именно по телефону. Обязательно берегите заряд телефона. В противном случае ищите линейный ориентир и следуйте по нему. Это может быть железная дорога, тропинка, река.



- Сколько у человека есть времени для того, чтобы его нашли? Чтобы он вернулся живым.



История знает случаи, когда и в холодное время люди и до 10 суток находились в природной среде и выживали. Есть история маленькой девочки Лизы Фомкиной, с которой началась история нашего отряда. Нашли ее на девятые сутки. Экспертиза потом показала, что она умерла 9 часов назад от обморожения. Бывает такое, что люди умирали летом. Процент нахождения человека живым уменьшается с каждыми сутками. Она ушла абсолютно раздетая, босоногая. Ее нашил на четвертый день, почти в 5 километрах от дома, в очень густом лесу. Она жива, здорова. Сумела выжить, хотя были сильные ливни. Опасен не только холод, но и другие факторы – например, может стать плохо с сердцем. В прошлом году наши добровольцы искали в Смоленске Люду Кузину – ей был год и 10 месяцев.



- Как часто у нас в регионе у нас проходят поиски на воде? Расскажите о них.



Вода – самая опасная природная среда, ошибок не прощает. У нас есть водолазная группа «Добротворец», одно из направлений «ЛизаАлерт». Также здесь люди с лодок работают, с берега. Еще они помогают в том случае, если человек пропал, а рядом водный объект.



- Ольга, спасибо большое за интересную беседу. Желаю, чтобы поисков было меньше, а те, что будут, заканчивались словами «Найден, жив».



Спасибо большое. Были рады встрече. Главное – не теряйтесь.





Орловское Информбюро





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