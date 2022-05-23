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11:04, 23 мая 2022 года Орел снова стал центром студенческого спорта В областной столице разыгрывались медали IV Всероссийской летней Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.





С 19 по 21 мая Орел принимал IV Всероссийскую летнюю Спартакиаду среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Состязания прошли в девяти дисциплинах. В них участвовали порядка 1 250 атлетов из 30 областей. Трижды из четырехлетней истории Спартакиады всероссийский финал проходил в Орле.



Одной из дисциплин стал стритбол – баскетбол формата три на три игрока. Спортсмены хорошо понимают разницу между классической игрой и её уличным вариантом.

Роман Татошин, участник Спартакиады (респ. Чувашия): «В баскетболе три на три нужно быстрее принимать решения. Тут ты вывел мяч, и сразу же атака. В баскетболе пять на пять тебе еще надо перейти площадку, там много позиционных атак». Призерами соревнований станут лучшие из лучших, но абсолютно все участники точно сохранят мотивацию для дальнейших занятий спортом.





Анастасия Дорохова





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