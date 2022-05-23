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11:35, 23 мая 2022 года

Орловские школьники снова победили в интеллектуальной игре на телеканале «Культура»

Высокое знание русского языка показала команда Валерии Устиновой, Артема Прокофьева и Александра Константинова из школы № 23.


Школьники из Орла вновь победили в интеллектуальной игре «Мы – грамотеи!» на телеканале «Культура», – сообщает региональный информационный портал. В игровой форме ребята соревновались в знании русского языка. Команда Валерии Устиновой, Артема Прокофьева и Александра Константинова из школы № 23 была лучше московской команды. Итоговый счет после шести раундов – 18:12.

На протяжении всей игры орловские ребята опережали соперников, демонстрируя знания в таких конкурсах, как «Посчитай меня, если сможешь», «Лепота», «Пан или пропал». Главный приз игры победителям вручил ведущий программы Александр Пряников.

Фото с сайта правительства Орловской области



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