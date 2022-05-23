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12:30, 23 мая 2022 года На Орловщине стартовала приемка детских летних лагерей В учреждениях заканчиваются последние приготовления.





С 23 по 27 мая в Орловской области пройдет приемка организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, – сообщает региональный информационный портал. Об этом рассказал руководитель департамента образования Алексей Карлов на заседании областного правительства.



Этим летом на Орловщине будут работать 8 загородных оздоровительных центров и 265 дневных лагерей. В лагерях «Орловчанка», «Ветерок» и «Юбилейный» пройдут профильные семейные смены для ребят, прибывших из Донецкой, Луганской Народных Республик и регионов Украины. В данный момент в учреждениях заканчиваются последние приготовления.





Орловское Информбюро





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