Главная » Новости



13:45, 23 мая 2022 года 49 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Один пациент госпитализирован.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализирован один человек.



Болезнь победили еще 35 жителей региона. Смертей не зафиксировано. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 919 человек.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2