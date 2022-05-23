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11:59, 23 мая 2022 года Орловские девятиклассники сдают экзамен по математике Для сдачи предмета ребятам нужно набрать шесть баллов по алгебре и два балла по геометрии.





23 мая больше 7 тысяч орловских девятиклассников сдают обязательный государственный экзамен по математике. За четыре часа ребятам нужно ответить на 25 вопросов, шесть из них – повышенной сложности. Для сдачи предмета достаточно набрать шесть баллов по алгебре и два по геометрии. Максимально ученики могут набрать 31 балл. Оценка «5» выставляется за результат от 22 баллов. Итоги будут известны 4 июня.





Татьяна Тимохина





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