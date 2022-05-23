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14:30, 23 мая 2022 года

На Орловщине стартовал региональный чемпионат профессионалов «Абилимпикс»

До 27 мая участники с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют навыки по 20 компетенциям.


В Орловской области с 23 по 27 мая пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» – профессиональное соревнование между людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Чемпионат примут 13 образовательных учреждений и одна некоммерческая организация. Лучших будут определять в 20 компетенциях, среди которых: «Веб-дизайн», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов», «Ремонт и обслуживание автомобилей» и другие. Впервые в этом году свои знания продемонстрируют юристы.

Орловская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года, проводя регулярные региональные чемпионаты, число участников, экспертов и волонтеров в которых ежегодно растет. Финал конкурса профмастертсва традиционно состоится в Москве.


Орловское Информбюро


 
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