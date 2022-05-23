Главная » Новости



15:00, 23 мая 2022 года Установлено имя погибшего на Орловщине советского бойца Кирюшов Павел Иванович принял последний бой в районе деревни Улановой Герасимовского сельского поселения Болховского района.





В ходе «Вахты памяти – 2022» тульские поисковики обнаружили останки советского солдата в одной из воронок в районе деревни Улановой Герасимовского сельского поселения. Удалось установить имя красноармейца – Кирюшов Павел Иванович. Его родственники пока не найдены. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Ранее в том же месте были подняты останки другого советского бойца – Коршкова Даниила Агафоновича. Они были перевезены на его малую Родину в город Омск.



Фото из архива









Орловское Информбюро





Новости СМИ2