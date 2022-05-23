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15:30, 23 мая 2022 года В Спасском-Лутовиново провели «Ночь музеев» За праздником наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





В Спасском-Лутовиново состоялась «Ночь музеев». Мелкий дождик, прошедший в субботу, не помешал празднику. Для гостей организовали мастер-классы, различные игры, выставку живописи и керамики, исторические танцы. Звучали в родовом имении Тургенева и произведения орловского писателя.



«Ночь музеев» в Спасском – первое мероприятие, приуроченное к вековому юбилею музея-усадьбы. О планах торжеств рассказал его директор Сергей Ступин. День рождения здесь отметят 25 июня. Праздник посетит оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова и целый ряд других гостей.





Эва Стасюлевич





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