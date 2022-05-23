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16:00, 23 мая 2022 года

Орловские дайверы приняли участие в крестном ходе в честь Николая Чудотворца на Валааме

Один из участников исследовательской экспедиции 1XPEDITION, которая находится на острове для продолжения исследования дна Ладоги, в этот день отмечал двадцатилетие. Молодой человек преодолел более тысячи километров пути, чтобы встретить праздник на Северном Афоне.


На Валааме открылся летний туристический сезон. Традиционно он выпадает на день памяти Николая Чудотворца, который здесь встречают крестным ходом по воде. Участие в нем принимают сотни паломников и туристов со всей страны. В их числе и орловские дайверы, участники исследовательской экспедиции 1XPEDITION. Уже больше недели они исследуют дно Ладоги в поисках церковных ценностей, утраченных монахами при эвакуации в сороковых годах прошлого века.

Один из участников экспедиции, Николай Федотов, названный в честь святителя, преодолел более тысячи километров пути, чтобы отметить свое двадцатилетие на Северном Афоне.


Юлия Опанасюк


 
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