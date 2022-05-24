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16:30, 23 мая 2022 года

На орловский Красный мост завезли материалы для возведения понтонной переправы

Она необходима для реконструкции опоры.


Мэр Орла Юрий Парахин проинспектировал ход реконструкции Красного моста. Градоначальник заявил, что подрядчик «УПМК № 22» укомплектовал штат сотрудников для работы на объекте. Также завезены материалы для возведения понтонной переправы. На ней расположится экскаватор, который используют для ремонта второй опоры Красного моста. «К слову, по проекту это предусматривалось лишь после первого этапа демонтажа, но сейчас речь идёт о наращивании темпов», – подчеркнул Юрий Парахин.

Сейчас специалисты заняты переносом сетей связи и инженерных коммуникаций, демонтажем отдельных конструктивных элементов, а также подготовительными работами по возведению временного пешеходного моста. Градоначальник выразил уверенность, что эта переправа будет готова к 5 августа.

Фото: соцсети Юрия Парахина


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