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15:40, 23 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня орловские девятиклассники сдали итоговый экзамен по математике.



- Начинали с 10 соток – выросли до 5 гектаров. Орловское овощеводство – развивается. Мы побывали в одном из хозяйств и узнали, как удается получать хороший урожай.



- Орловские дайверы приняли участие в крестном ходе в день памяти Николая Чудотворца.



- Орловцы выбирают территории, которые благоустроят в следующем году. Голосование завершится 30 мая.



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