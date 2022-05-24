Летний отдых должен быть безопасным

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17:15, 23 мая 2022 года
Летний отдых должен быть безопаснымВ регионе началась приемка детских загородных лагерей. «Лесная поляна» уже прошла проверку. На что обращают внимание инспекторы?
До старта летней оздоровительной кампании осталось чуть больше недели. В этом году юные орловцы отдохнут в 8 загородных и 265 пришкольных лагерях. Чтобы отдых был безопасным, перед заездом первой смены проводят приемку, подготовка к которой начинается за полгода до старта сезона.
Особое внимание межведомственной комиссии уделяется системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей при пожаре, состоянию эвакуационных путей и выходов. Росгвардия, готовая в любой момент времени среагировать на тревогу, тщательно изучает ограждение территории лагеря, систему видеонаблюдения, экстренные кнопки вызова правоохранителей, ведение текущей документации, а также следит за мероприятиями по тренировкам личного состава, чтобы чрезвычайная ситуация не стала неожиданностью.
«Лесная поляна» первая прошла приемку. Детей здесь ждут уже 1 июня. Проверки летних лагерей продлятся до 27 мая включительно.
Юлия Сабельникова