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17:15, 23 мая 2022 года

Летний отдых должен быть безопасным

В регионе началась приемка детских загородных лагерей. «Лесная поляна» уже прошла проверку. На что обращают внимание инспекторы?


До старта летней оздоровительной кампании осталось чуть больше недели. В этом году юные орловцы отдохнут в 8 загородных и 265 пришкольных лагерях. Чтобы отдых был безопасным, перед заездом первой смены проводят приемку, подготовка к которой начинается за полгода до старта сезона.

Особое внимание межведомственной комиссии уделяется системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей при пожаре, состоянию эвакуационных путей и выходов. Росгвардия, готовая в любой момент времени среагировать на тревогу, тщательно изучает ограждение территории лагеря, систему видеонаблюдения, экстренные кнопки вызова правоохранителей, ведение текущей документации, а также следит за мероприятиями по тренировкам личного состава, чтобы чрезвычайная ситуация не стала неожиданностью.

«Лесная поляна» первая прошла приемку. Детей здесь ждут уже 1 июня. Проверки летних лагерей продлятся до 27 мая включительно.


Юлия Сабельникова


 
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