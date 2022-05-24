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16:45, 23 мая 2022 года В Ливнах горит полторы тысячи квадратных метров складских помещений Для тушения пришлось привлечь дополнительные пожарные расчеты.





23 мая в 14:46 спасателей уведомили о возгорании складских помещений на ул. Гайдара, 1 в Ливнах. Как сообщает сетевое издание «Уездный город, Ливны» со ссылкой на инспектора госпожнадзора Максима Душевина, огонь охватил площадь почти в полторы тысячи квадратных метров, горит вся крыша складов.



Возгоранию присвоен уровень сложности 1-БИС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Это значит, что пришлось задействовать дополнительные пожарные расчеты. Размер ущерба устанавливается.



Съёмки пресс-центра МЧС









Орловское Информбюро





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