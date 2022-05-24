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18:00, 23 мая 2022 года В деревне Овсянниково продолжается ремонт улицы Центральной Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект должен быть сдан подрядчиком к 1 июля.





Дорога по улице Центральной одно из самых оживленных мест в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. Каждый день здесь проезжают тысячи машин местных жителей. Дети ходят по ней в школу и катаются здесь на велосипедах. Ремонт дороги поэтапно идет уже третий год подряд.

Николай Головко, куратор направления дорожной деятельности, строительства и ЖКХ Орловского муниципального округа: «Мы вначале готовим песчаную подушку, потом щебенкой просыпаем, она утрамбовывается, затем уже идем асфальтовой дорогой. В прошлом году мы положили щебеночное основание. Сегодня, для удобства граждан, делаем тротуарную дорожку». Местные жители и сотрудники местной школы говорят, что ждали дорогу для пешеходов давно, нужда в ней большая. Как рассказала педагог-организатор, детям приходилось ходить по грязи, чтобы уйти с проезжей части.



Контроль за работами не только ведомственный, но и общественный. Пользуясь случаем, жители периодически обращаются к строителям с дополнительными просьбами.



Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Орловском муниципальном округе в его рамках будет обновлено и построено 10 километров дорог в 7 населенных пунктах. На работы выделят чуть больше 100 миллионов рублей. Для всех контрактов здесь предусмотрены сроки окончания до 1 июля. Ожидается, что все будет выполнено вовремя.





Антон Киселёв





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