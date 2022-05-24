вторник 24.05.2022 00:41:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:00, 23 мая 2022 года

В деревне Овсянниково продолжается ремонт улицы Центральной

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект должен быть сдан подрядчиком к 1 июля.


Дорога по улице Центральной одно из самых оживленных мест в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. Каждый день здесь проезжают тысячи машин местных жителей. Дети ходят по ней в школу и катаются здесь на велосипедах. Ремонт дороги поэтапно идет уже третий год подряд.
Николай Головко, куратор направления дорожной деятельности, строительства и ЖКХ Орловского муниципального округа: «Мы вначале готовим песчаную подушку, потом щебенкой просыпаем, она утрамбовывается, затем уже идем асфальтовой дорогой. В прошлом году мы положили щебеночное основание. Сегодня, для удобства граждан, делаем тротуарную дорожку».
Местные жители и сотрудники местной школы говорят, что ждали дорогу для пешеходов давно, нужда в ней большая. Как рассказала педагог-организатор, детям приходилось ходить по грязи, чтобы уйти с проезжей части.

Контроль за работами не только ведомственный, но и общественный. Пользуясь случаем, жители периодически обращаются к строителям с дополнительными просьбами.

Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Орловском муниципальном округе в его рамках будет обновлено и построено 10 километров дорог в 7 населенных пунктах. На работы выделят чуть больше 100 миллионов рублей. Для всех контрактов здесь предусмотрены сроки окончания до 1 июля. Ожидается, что все будет выполнено вовремя.


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.