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17:35, 23 мая 2022 года В Орловской области расследуют уголовное дело о неуплате 46 миллионов рублей налогов В преступлении подозреваются гендиректор и главный бухгалтер ООО «Техспецкомплект».





Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов» в отношении гендиректора и главбуха ООО «Техспецкомплект», – сообщили в ведомстве.



По данным следствия, гендиректором общества была неправомерно создана схема по формальному разделению бизнеса и искусственному распределению выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольное юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения. Также был создан формальный документооборот по финансово-хозяйственным взаимоотношениям. Главным бухгалтером общества, действующим в группе лиц по предварительному сговору с генеральным директором, в указанный период времени в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения. В результате совершения указанных действий руководством общества не произведено исчисление и не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 46 миллионов рублей.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов, представленных органами прокуратуры. Расследование продолжается.





Орловское Информбюро





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