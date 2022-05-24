вторник 24.05.2022 00:41:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:35, 23 мая 2022 года

В Орловской области расследуют уголовное дело о неуплате 46 миллионов рублей налогов

В преступлении подозреваются гендиректор и главный бухгалтер ООО «Техспецкомплект».


Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов» в отношении гендиректора и главбуха ООО «Техспецкомплект», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, гендиректором общества была неправомерно создана схема по формальному разделению бизнеса и искусственному распределению выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольное юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения. Также был создан формальный документооборот по финансово-хозяйственным взаимоотношениям. Главным бухгалтером общества, действующим в группе лиц по предварительному сговору с генеральным директором, в указанный период времени в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения. В результате совершения указанных действий руководством общества не произведено исчисление и не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 46 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов, представленных органами прокуратуры. Расследование продолжается.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.