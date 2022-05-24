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7:42, 24 мая 2022 года Троицкие хороводы возвращаются на Орловщину после ковидных ограничений Фольклорный праздник состоится 12 июня на Троицком лугу в селе Льгов Хотынецкого района.





XXIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» состоится 12 июня, – сообщает региональный информационный портал. Местом его проведения по традиции станет Троицкий луг в селе Льгов Хотынецкого района. Торжества начнутся с праздничного богослужения.



В этом году будут развернуты две сценические площадки, а также подиум для демонстрации моделей в традиционных народных костюмах. Для гостей праздника организуют 12 локальных творческих площадок различной тематики, 27 подворий муниципальных образований, спортивно-развлекательные забавы, катание на лошадях, русские качели. С полной программой можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Орловское Информбюро





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