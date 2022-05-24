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8:45, 24 мая 2022 года На Орловщине зарегистрирован первый случай заражения боррелиозом Число пострадавших от укусов клещей в регионе перевалило за две сотни.





В Орловской области выявлен первый в этом году случай заражения человека клещевым иксодовым боррелиозом, или болезнью Лайма, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Болезнь обнаружили у взрослого.



В регионе от укусов клещей уже пострадало 227 человек, включая 65 детей. Случаи нападения отмечены в 14 муниципальных образованиях Орловщины. Для борьбы с клещами проводятся акарицидные обработки. Спепециалисты Роспотребнадзора отмечают, что клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется.





Орловское Информбюро





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