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9:20, 24 мая 2022 года Свыше сотни юных орловцев отдохнут во всероссийских детских центрах Дети заслужили путевки отличными результатами в учебе, спорте и общественной деятельности.





111 молодых орловцев этим летом отдохнут во всероссийских детских центрах, – сообщает региональный информационный портал. 60 ребят поедут в «Артек», 24 – в «Орленок», 27 – в «Смену».



В летнюю оздоровительную кампанию орловским детям выделят 2 959 бесплатных путевок, в том числе 1 289 путевок дополнительно предоставят ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 2 140 бесплатных путевок выделено одаренным ребятам, детям - членам детских и молодежных общественных объединений.

Центрами занятости населения на период летних каникул будет организовано трудоустройство 2 793 несовершеннолетних. Всего же различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в регионе будут охвачены более 82 700 детей.





Орловское Информбюро





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