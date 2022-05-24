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18:52, 23 мая 2022 года

Андрей Клычков принял участие в закладке яблоневого сада

Сегодня в Орловском городском парке культуры и отдыха в рамках проекта «Сад добрых дел» по восстановлению исторического яблоневого сада было посажено 32 дерева.


Каждое высаженная сегодня яблоня получила уникальный QR-код, перейдя по которому можно будет узнать историю благотворителей и меценатов, живших в нашей области в дореволюционные годы, сообщается на информационном портале Орловской области.
«Благодаря добрым начинаниям орловского бизнес-сообщества мы продолжаем жизнь легендарного Горсада. Много лет назад Николай Иванович Шредер привлек к реализации этой идеи орловцев. Люди вложили в нее часть своего труда и сердца, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков. -  Для меня это тоже знаковое место. Я посетил Горпарк в первые дни работы на Орловщине в качестве главы региона. Тогда было принято решение о его реконструкции, первый этап которой успешно завершен. Искренне хочу, чтобы парк оставался любимым местом отдыха орловцев».
С инициативой возрождения яблоневого сада выступили орловские предприниматели, решив подарить Горпарку тридцать два саженца молодых яблонь.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области


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