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8:02, 24 мая 2022 года Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры Он приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык.





По традиции ежегодно один из районов Орловской области становится центром празднования Дня славянской письменности и культуры, но из-за пандемии два года торжества не проводились. В 2019 году на Орловщине праздник отмечался в Кромском районе, тогда он принял эстафету от Залегощенского района.



В этом году центром праздничных торжеств станет Знаменский район.





Юлия Сулим





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