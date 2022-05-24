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21:40, 23 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Вызов по самому высокому уровню сложности. В Ливнах огонь поглотил 1200 квадратных метров крыши складов.
- Из чего состоит хорошая дорога? В Орловском муниципальном округе по нацпроекту делают одну из самых оживленных улиц.
- Чтобы дети хорошо отдохнули, взрослым нужно хорошо поработать. Сегодня специалисты проверили первый загородный оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В течение недели проверят остальные.
- Далекий Валаам стал ближе. Вести-Орел поделятся красотами уникального острова, где сейчас находится наш корреспондент.
- Как в школе научили вычитать и умножать? Сегодня девятиклассники сдавали ОГЭ.
- Шаг в профессию. Сегодня в регионе дан старт Абилимпиксу.
Вести-Орёл