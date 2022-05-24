Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Из чего состоит хорошая дорога? В Орловском муниципальном округе по нацпроекту делают одну из самых оживленных улиц.



- Чтобы дети хорошо отдохнули, взрослым нужно хорошо поработать. Сегодня специалисты проверили первый загородный оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В течение недели проверят остальные.





- Далекий Валаам стал ближе. Вести-Орел поделятся красотами уникального острова, где сейчас находится наш корреспондент.





- Как в школе научили вычитать и умножать? Сегодня девятиклассники сдавали ОГЭ.





- Шаг в профессию. Сегодня в регионе дан старт Абилимпиксу.