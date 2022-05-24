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19:58, 23 мая 2022 года Губернатор Орловской области выступил на парламентских слушаниях в Госдуме Андрей Клычков выступил в формате видеоконференцсвязи по вопросу антикризисного регулирования в условиях санкций.





Клычков отметил, что в Орловской области с 1 марта этого года создана и работает комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Орловской области. Для орловских предприятий «АйВиСи Рус» и «Ливны-электро» был проведен поиск российских поставщиков комплектующих взамен иностранных аналогов. Проводится поиск новых логистических цепочек поставок оборудования, прохождения таможенных процедур. По указанному направлению в работе находятся 13 компаний, в том числе «Керама Марацци», «АйВиСи рус», «Ливнынасос» «Счетприбор», «Фригоглас Евразия», сообщает информационный портал Орловской области.



По результатам проведенной в конце апреля биржи производственных контрактов организована работа по вовлечению предприятий Орловской области в поставки продукции для завода «Ростсельмаш». В настоящее время найдено три потенциальных поставщика – «Мценский литейный завод, «ОСПАЗ» и «Микротензор», которыми организовано взаимодействие с «Ростсельмашем».

В сфере агропромышленного комплекса региона также ведется большая работа. Объем господдержки АПК на текущий год превысит 1 млрд 736 млн рублей. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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