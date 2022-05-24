вторник 24.05.2022 00:41:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:55, 23 мая 2022 года

Андрей Клычков поделился планами будущего использования орловского аэропорта «Южный»

Губернатор подчеркнул, что воздушная гавань планируется для использования небольшими самолетами вместительностью до 90 мест. Предполагается, что они будут совершать 6 – 8 рейсов в неделю.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях прокомментировал будущее обновление аэропорта «Южный» после распоряжения правительства РФ о выделении финансирования на реконструкцию воздушной гавани из федерального бюджета. Напомним, что в течение двух лет на эти цели направят миллиард рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На протяжении последних четырех лет по поводу восстановления аэропорта ко мне обращались инвесторы и жители. Рассматривали разные варианты дислокаций, но итогом стало то, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал идею по воссозданию аэропорта «Южный». Думаю, что для нас могут быть востребованы полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар и ряд других регионов. Это не будет большой аэропорт. Концепция, которой предстоит пройти оценку, это 6 – 8 рейсов небольших самолетов, до 90 мест, в неделю. Риски по шумам будем максимально нивелировать».
 
В воздушной гавани запланирован капремонт ВПП, рулежной дорожки и перрона, обновят здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце следующего года.


Читайте также:На реконструкцию орловского аэропорта «Южный» выделят миллиард рублей



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.