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20:55, 23 мая 2022 года Андрей Клычков поделился планами будущего использования орловского аэропорта «Южный» Губернатор подчеркнул, что воздушная гавань планируется для использования небольшими самолетами вместительностью до 90 мест. Предполагается, что они будут совершать 6 – 8 рейсов в неделю.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях прокомментировал будущее обновление аэропорта «Южный» после распоряжения правительства РФ о выделении финансирования на реконструкцию воздушной гавани из федерального бюджета. Напомним, что в течение двух лет на эти цели направят миллиард рублей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На протяжении последних четырех лет по поводу восстановления аэропорта ко мне обращались инвесторы и жители. Рассматривали разные варианты дислокаций, но итогом стало то, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал идею по воссозданию аэропорта «Южный». Думаю, что для нас могут быть востребованы полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар и ряд других регионов. Это не будет большой аэропорт. Концепция, которой предстоит пройти оценку, это 6 – 8 рейсов небольших самолетов, до 90 мест, в неделю. Риски по шумам будем максимально нивелировать».

В воздушной гавани запланирован капремонт ВПП, рулежной дорожки и перрона, обновят здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце следующего года.



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Орловское Информбюро





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