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20:55, 23 мая 2022 года
Андрей Клычков поделился планами будущего использования орловского аэропорта «Южный»Губернатор подчеркнул, что воздушная гавань планируется для использования небольшими самолетами вместительностью до 90 мест. Предполагается, что они будут совершать 6 – 8 рейсов в неделю.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях прокомментировал будущее обновление аэропорта «Южный» после распоряжения правительства РФ о выделении финансирования на реконструкцию воздушной гавани из федерального бюджета. Напомним, что в течение двух лет на эти цели направят миллиард рублей.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На протяжении последних четырех лет по поводу восстановления аэропорта ко мне обращались инвесторы и жители. Рассматривали разные варианты дислокаций, но итогом стало то, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал идею по воссозданию аэропорта «Южный». Думаю, что для нас могут быть востребованы полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар и ряд других регионов. Это не будет большой аэропорт. Концепция, которой предстоит пройти оценку, это 6 – 8 рейсов небольших самолетов, до 90 мест, в неделю. Риски по шумам будем максимально нивелировать».
В воздушной гавани запланирован капремонт ВПП, рулежной дорожки и перрона, обновят здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце следующего года.
Орловское Информбюро