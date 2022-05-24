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9:54, 24 мая 2022 года Крупное возгорание кровли складского помещения в Ливнах обошлось без пострадавших Напомним, пожар вспыхнул накануне днем на ул. Гайдара, 1.





23 мая в 14:45 ливенские огнеборцы приняли сообщение о возгорании складского помещения на ул. Гайдара, 1 в райцентре. На момент прибытия пожарных полыхала кровля, существовала угроза распространения огня на внутренние помещения.



Борьба с пламенем осложнялась сильным задымлением. Для проведения разведки на наличие людей внутри помещения и тушения были сформированы звенья газодымозащитников.



В результате пожара сгорела кровля на площади 950 квадратных метров, рядом со складским помещением сгорели автомобильные шины на площади 10 квадратных метров. От огня спасено имущество, хранящееся на складе, а также часть кровли. Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают специалисты.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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