Орловщина направит технику для восстановления дорожной инфраструктуры республик Донбасса

Дмитрий Тарасов, генеральный директор ООО «Строймагистраль»: «По поручению Правительства России и при поддержке Правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная – асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Сейчас мы ведем подготовительные работы — размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры, очень много желающих поработать. Участок дороги для ремонта составит порядка 80 километров. Едем помогать нашим братьям».