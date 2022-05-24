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10:22, 24 мая 2022 года

Орловщина направит технику для восстановления дорожной инфраструктуры республик Донбасса

Сегодня утром первые 20 машин отправились в ЛНР.


Орловская область сегодня направила в Луганскую Народную Республику 20 единиц техники для помощи в восстановлении автодорожной инфраструктуры, – сообщает региональный информационный портал. Также на Донбасс поехали орловские дорожники и мостовики. Строительство будет развернуто там, где еще недавно шли бои.

Сегодняшняя партия техники будет не единственной уже скоро отправится второй эшелон. Орловская компания ООО «Строймагистраль» готова отправить туда около сотни единиц спецтехники.
Дмитрий Тарасов, генеральный директор ООО «Строймагистраль»: «По поручению Правительства России и при поддержке Правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная – асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Сейчас мы ведем подготовительные работы — размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры, очень много желающих поработать. Участок дороги для ремонта составит порядка 80 километров. Едем помогать нашим братьям».



Орловское Информбюро


 
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