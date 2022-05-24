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11:05, 24 мая 2022 года

Три беженки, прибывшие с территории Украины, родили детей на Орловщине

Представители Народного Фронта поздравили мам с этим событием и передали «подарки новорожденному».


У беженок, прибывших с территории Украины, на орловской земле родилось трое детей. Все прошло благополучно – мамы и малыши в порядке. Представители Народного Фронта поздравили рожениц и вручили большие «подарки новорожденным». В набор вошли необходимые для детей предметы – от памперсов до детского питания.

Елизавета Гомоненко приехала в мценский лагерь «Юбилейный» уже на большом сроке. Шансов благополучно родить в России было гораздо больше, чем дома. В местном роддоме у женщины появилась на свет дочка.

Еще два малыша родились в Орловском перинатальном центре. Одну из мам, Ирину Беседину из Харьковской области, уже выписали с ребенком домой. Сейчас дом – это санаторий «Дубрава», но женщина надеется, что в скором времени вернется в родные края.

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