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11:58, 24 мая 2022 года

Орловская семья расширяет питомник растений благодаря господдержке

На средства гранта «Начинающий фермер» удалось приобрести теплицу, мини-трактор, а также оборудовать склад и оросительную систему. Сегодня хозяйство Суздалевых насчитывает более 700 культур и 60 тысяч саженцев.


Путь в сельское хозяйство у Людмилы Суздалевой был извилист. Прокладывать тропу начал ее муж, который в 2010 году начал заниматься ландшафтным дизайном. Супруги занимались планировкой участков, помогая их владельцам подобрать декоративные растения, но вскоре спрос на плодовые культуры увеличился настолько, что супруги плавно перешли от закупки саженцев до выращивания собственных растений.

Когда питомник расширился, встал вопрос строительства теплицы, покупки сельхозтехники и системы орошения плантаций. Тогда супруги и решили попробовать получить господдержку, но начавшаяся пандемия не позволила им вовремя успеть собрать документы, чтобы заявиться на первый конкурс – «Агростартап». Вместо него супруги сумели получить грант «Начинающий фермер». На его средства удалось приобрести желаемое.

По условиям предоставления гранта ежегодно питомник должен прирастать на 10%, но супруги заявили более высокие цифры. Сегодня питомник насчитывает более 700 культур и 60 тысяч саженцев.

Запустить масштабное производство с помощью госсубсидии в этом году будет шанс еще у семи фермеров. В ближайшее время назовут победителей конкурса «Агростартап», который проходит в регионе с 2019 года. В его рамках 24 предпринимателя получили поддержку на общую сумму более 69 миллионов рублей.


Екатерина Игнатюк


 
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