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12:15, 24 мая 2022 года

45 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19

34 пациента госпитализированы.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 34 человека.

Болезнь победили еще 63 жителя региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 920 человек.


Орловское Информбюро


 
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