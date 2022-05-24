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12:15, 24 мая 2022 года 45 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 34 пациента госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 34 человека.



Болезнь победили еще 63 жителя региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 920 человек.





Орловское Информбюро





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