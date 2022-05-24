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12:00, 24 мая 2022 года

Каждая третья заявка на переобучение в РАНХиГС – от людей предпенсионного возраста

Более 3 тысяч граждан в возрастной категории 50+ подали заявку на переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в 2022 году.


"В сфере социально трудовых отношений в настоящий момент наиболее востребован профессиональный потенциал, которым, безусловно, обладают граждане 50+. Это категория граждан адаптивно чувствует себя на рынке труда, осознает необходимость учиться в течение всей жизни, и не упускает возможности для получения дополнительных компетенций.

Одним из востребованных направлений для граждан старшего возраста в Среднерусском институте управления – филиале РАНХИГС является «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». У нас обучаются специалисты учреждений образования, культуры и социального обслуживания населения г.Орла и Орловской области", - отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.

Со списком направлений профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на сайте проекта «Содействие занятости». Там же можно выбрать формат обучения: очное или дистанционное. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения – от трех недель до трех месяцев.

Напомним, РАНХиГС является одним из трех федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Подробнее об обучении в рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии можно узнать на сайте www.trud.ranepa.ru. Заявку на обучении можно подать на сайте https://trudvsem.ru/

Контакты: г. Орел, Бульвар Победы 5а, каб. 221, (4862) 47-52-61, oragsippk@mail.ru.

Фото из архива мероприятий РАНХиГС




 
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