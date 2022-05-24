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12:45, 24 мая 2022 года В Орле поставят точку в деле о продаже несуществующего зерна за 10 миллионов рублей На скамье подсудимых – три человека.





Зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан, обвиняемых в мошенничестве. Из материалов дела следует, что подсудимые заключили договор с юрлицом на поставку крупной партии пшеницы. Свои обязательства они выполнять не собирались. Получив 10 миллионов рублей в качестве оплаты, обвиняемые решили потратить деньги по собственному усмотрению



Уголовное дело будет рассмотрено по существу Железнодорожным районным судом города Орла, – сообщили в областной прокуратуре.





Орловское Информбюро





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