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13:30, 24 мая 2022 года На Орловщине подведены итоги конкурса «Орловская книга» Победителей выбрали в нескольких номинациях.





В Орле подведены итоги традиционного конкурса «Орловская книга». Победителей назвали в библиотеке им. И. А. Бунина. Самым лучшим издательским проектом стало произведение Геннадия Афанасьева «Незримый фронт». Оно рассказывает о малоизвестных эпизодах героической борьбы сотрудников КГБ Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Издание основано на центральных, региональных и семейных архивах. Впервые читатель познакомится со многими рассекреченными документами.



Самой читаемой книгой стал проект из семи изданий «Историко-топонимический словарь Орловских уездов». В нем можно узнать этимологию названий, описание населенных пунктов, сведения о населении XIX и начала XX веков.



Спецпремию конкурса получила книга краеведа Валентины Титовой «Орловские лекари», которая стала первым большим биографическим справочником о медиках, родившихся, живших и работавших в Орловской губернии.



В числе авторов награжденных в этом году благодарностями управления культуры Елена Ашихмина, Светлана Четверикова, Алексей Кондратенко и другие.





Эва Стасюлевич





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