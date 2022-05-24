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14:15, 24 мая 2022 года

Орловские школьники стали победителями патриотической игры «Блокпост»

В суперфинале приняли участие команды из Орловской, Тульской и Курской областей.


В Орловском институте культуры состоялся суперфинал межрегиональной интерактивной игры «Блокпост» – комплексного проекта для неформального вовлечения молодежи в патриотическую деятельность.

«Блокпост» появился в Орле и начался как соревнование школ. После получения президентского гранта проект вырос до межрегионального уровня. В первом суперфинале за кубок победителя боролись ребята из Орловской, Курской и Тульской областей.

Задания игры были максимально разнообразны по формату. К примеру, участники должны были продемонстрировать визуальную память и знание исторических фактов.

Обладателем Кубка победителей игры «Блокпост» стали ребята из команды «Юнармия». В нее вошли школьники из орловской гимназии № 19. К подготовке ребята подошли тщательно.
Виктория Лебедева, участник команды «Юнармия» (гимназия № 19 г. Орла: «Многие ребята тут участвуют в самой «Юнармии», ходят на парады. Это сама по себе общезначимая, важная тема, которую нужно будет потом передавать дальше. Это интересно изучать».
Организаторы планируют сделать «Блокпост» ежегодным. Так что в следующем году победителям предстоит отстаивать титул.


Анастасия Дорохова


 
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