вторник 24.05.2022 18:58:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:49, 24 мая 2022 года

В Орле чествовали лучшие народные дружины региона

Награды вручали губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский.


24 мая в администрации Орловской области состоялось награждение победителей ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области» по итогам 2021 года. Награды вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального законодательного собрания Леонид Музалевский, – сообщает региональный информационный портал.

В номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» первое место занял коллектив народной дружины «Патриот» Колпнянского района. Второе место присуждено коллективу народной дружины Малоархангельского района, третье – коллективу казачьей дружины из числа членов реестрового хуторского казачьего общества города Мценска Орловского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».

Лучшим народным дружинником Орловской области стала член народной дружины п. Покровское Покровского района Наталья Ловчикова. Второе место в соответствующем конкурсе у члена народной дружины «Патриот» Колпнянского района Виктора Тычинского, третье – у члена народной дружины «Патриот» Колпнянского района Орловской области Виктора Шелкова.

Также за заслуги в содействии по осуществлению мер в обеспечении законности и правопорядка на территории Орловской области поощрены коллектив народной дружины правоохранительной направленности Мценского района, коллектив добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории п. Кромы, член народной дружины «Патриот» Колпнянского района Владимир Прокопов.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области




Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.