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14:49, 24 мая 2022 года В Орле чествовали лучшие народные дружины региона Награды вручали губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский.





24 мая в администрации Орловской области состоялось награждение победителей ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области» по итогам 2021 года. Награды вручали губернатор Андрей Клычков и председатель регионального законодательного собрания Леонид Музалевский, – сообщает региональный информационный портал.



В номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» первое место занял коллектив народной дружины «Патриот» Колпнянского района. Второе место присуждено коллективу народной дружины Малоархангельского района, третье – коллективу казачьей дружины из числа членов реестрового хуторского казачьего общества города Мценска Орловского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».



Лучшим народным дружинником Орловской области стала член народной дружины п. Покровское Покровского района Наталья Ловчикова. Второе место в соответствующем конкурсе у члена народной дружины «Патриот» Колпнянского района Виктора Тычинского, третье – у члена народной дружины «Патриот» Колпнянского района Орловской области Виктора Шелкова.



Также за заслуги в содействии по осуществлению мер в обеспечении законности и правопорядка на территории Орловской области поощрены коллектив народной дружины правоохранительной направленности Мценского района, коллектив добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории п. Кромы, член народной дружины «Патриот» Колпнянского района Владимир Прокопов.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области









Орловское Информбюро





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