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15:04, 24 мая 2022 года Для орловских одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок Уже послезавтра им предстоит сдавать первые предметы на Едином государственном экзамене.





Сегодня для 1 430 выпускников школ Орла прозвенел последний звонок. Аттестаты о среднем общем образовании ребята получат после Единого государственного экзамена. Первые испытания пройдут уже послезавтра – предстоит написать химию, литературу и географию. На «золотую медаль» в этом году претендуют почти 300 отличников орловских школ.



Выпускные вечера в школах Орла состоятся 24 июня. Торжества пройдут в привычном формате.





Орловское Информбюро





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