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16:00, 24 мая 2022 года

На Орловщине с 2019 года наблюдается снижение подростковой преступности

Вопросы вовлеченности несовершеннолетних в криминал обсуждались сегодня на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка.


В Орловской области на протяжении последних трех лет наблюдается стабильное снижение подростковой преступности: со 165 преступлений за 2019 год до 75 за 2021 год. Цифры на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка озвучил замначальника полиции УМВД РФ по Орловской области Сергей Кондрашов. При этом Кондрашов отметил, что итогам четырех месяцев текущего года показатель незначительно возрос – с 26 до 29 правонарушений.

Губернатор Андрей Клычков поставил задачу сохранить тенденцию снижения подростковой преступности в регионе, – сообщает региональный информационный портал.


Орловское Информбюро


 
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