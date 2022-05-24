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15:35, 24 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина направит технику для восстановления дорожной инфраструктуры республик Донбасса.



- Орловская семья расширяет питомник растений благодаря господдержке. Помогли средства гранта «Начинающий фермер».



- Сегодня для одиннадцатиклассников прозвучал последний звонок. Впереди – экзамены.



- Орловские дайверы продолжают искать церковные ценности на дне Ладоги. Прямое включение из Карелии.





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