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17:00, 24 мая 2022 года В Орловской области подготовят варианты регулировки продажи энергетических напитков подросткам Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Клычков в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил сформулировать предложения, касающиеся регулирования продажи энергетических напитков несовершеннолетним, – сообщает региональный информационный портал. По данному вопросу поступают многочисленные обращения от родителей.





Орловское Информбюро





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