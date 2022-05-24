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16:30, 24 мая 2022 года В Орле появится памятник «Пограничникам всех поколений» Открытие запланировано уже в этом году.





На внеочередном заседании комитета Орловского городского совета по строительству и перспективному развитию города представили проект сквера Пограничников, открытие которого запланировано уже в этом году. Сквер расположится на Пролетарской Горе.



Центральным местом здесь станет памятник «Пограничникам всех поколений». Его автором выступит орловский дизайнер Олег Кваснин, – сообщили в мэрии Орла.



С лицевой стороны памятника бронзовой отливкой будет выполнен барельеф в честь трех подразделений погранвойск, также на монументе расположится репродукция картины «Три богатыря» и изображение заставы. Помимо памятника в сквере Пограничников планируется создание аллей, где расположатся пограничные столбы разных эпох с обозначениями дат.





Окончательный вариант проекта будет вынесен на обсуждение депутатам на ближайшей сессии Горсовета. Оно состоится уже 27 мая.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро





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