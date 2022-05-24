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17:20, 24 мая 2022 года В орловских школах прозвенел последний звонок Сегодня почти полторы тысячи одиннадцатиклассников получали напутствия от учителей и родителей, говорили ответные слова благодарности и танцевали школьный вальс. За торжествами в школе № 10 города Орла наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Сегодня почти полторы тысячи одиннадцатиклассников города Орла получали напутствия от учителей и родителей, говорили в ответ слова благодарности и танцевали школьный вальс. Не стала исключением и школа № 10. Этот 11 класс в ее истории и в памяти учителей останется навсегда.

Оксана Павлюк, учитель математики, куратор РДШ СОШ № 10 г. Орла: «Этот 11 класс – мы вошли с ними первые в задние этой новой школы. С первого класса мы с ними сотрудничаем вместе. Они активные члены пионерской организации, российского движения школьников, поэтому все конкурсы, все мероприятия, связаны именно с ними». Сегодняшние выпускники точно знают, чего хотят достичь. Учителя помогли определиться с выбором. Чтобы планы ребят сбылись, им надо успешно сдать ЕГЭ. Химию, литературу, географию и русский язык орловские выпускники напишут до конца мая.





Антон Киселёв





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