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17:45, 24 мая 2022 года В городском парке Орла восстанавливают исторический сад Общественное пространство в центре областной столицы продолжает обновляться.





В городском парке Орла старые яблони поменяли на новые. Накануне здесь заложили «Сад добрых дел» – высадили 32 молодых деревца. На каждом есть уникальный QR-код, пройдя по которому можно узнать историю меценатов, живших в регионе до революции. В работе следовали исторической рассадке, которую утверждал еще губернатор Николай Шрёдер. Его праправнучка посетила праздник.



Инициатором создания «Сада добрых дел» стала компания «32». Начало было положено еще осенью прошлого года, когда объявили благотворительный сбор. Взносов орловцев хватило на услуги садовника. Саженцы были куплены на средства компании. Проект также поддержали краеведы, градозащитники, журналисты и губернатор Орловской области.



Теперь всем горожанам и гостям города предстоит сберечь молодой сад, чтобы всем вместе дождаться урожая.





Ирина Костина





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