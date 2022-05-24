вторник 24.05.2022 18:59:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:33, 24 мая 2022 года

Орловщина отметила День славянской письменности и культуры

Празднования прошли в разных уголках региона. Центром торжеств стало село Знаменское. А в Вятском Посаде состоялся I международный фестиваль славянской письменности «Много букв».


Сегодня – День славянской письменности и культуры. На Орловщине «столицу» празднования выбирают каждый год. В этот раз центром торжеств стало село Знаменское. Сразу после торжественного богослужения состоялся крестный ход в честь создателей первого славянского алфавита – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Праздник объединил народные и православные традиции. Повара показывали мастерство кулинарии, народные умельцы делились секретами, творческие коллективы представили для гостей насыщенную программу.

А в Вятском Посаде сегодня прошел I международный фестиваль славянской письменности «Много букв». Его цель – продвижение кириллицы в качестве идентичного уникального русского и славянского культурного кода. На выставке представили порядка 250 работ. Алфавит нашел отражение в декоративно прикладном творчестве: лепке, кружевах, гобеленах, дизайне одежды и вышивке. Свои варианты отправила также православная гимназия имени Климента Охридского – ученика Кирилла. Авторов лучших работ наградили дипломами и подарками. Фестиваль планируют сделать традиционным.


Вести-Орёл


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.