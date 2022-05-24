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18:33, 24 мая 2022 года Орловщина отметила День славянской письменности и культуры Празднования прошли в разных уголках региона. Центром торжеств стало село Знаменское. А в Вятском Посаде состоялся I международный фестиваль славянской письменности «Много букв».





Сегодня – День славянской письменности и культуры. На Орловщине «столицу» празднования выбирают каждый год. В этот раз центром торжеств стало село Знаменское. Сразу после торжественного богослужения состоялся крестный ход в честь создателей первого славянского алфавита – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.



Праздник объединил народные и православные традиции. Повара показывали мастерство кулинарии, народные умельцы делились секретами, творческие коллективы представили для гостей насыщенную программу.



А в Вятском Посаде сегодня прошел I международный фестиваль славянской письменности «Много букв». Его цель – продвижение кириллицы в качестве идентичного уникального русского и славянского культурного кода. На выставке представили порядка 250 работ. Алфавит нашел отражение в декоративно прикладном творчестве: лепке, кружевах, гобеленах, дизайне одежды и вышивке. Свои варианты отправила также православная гимназия имени Климента Охридского – ученика Кирилла. Авторов лучших работ наградили дипломами и подарками. Фестиваль планируют сделать традиционным.





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