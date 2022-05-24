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18:57, 24 мая 2022 года

Орловская техника и специалисты помогут в восстановлении автодорог Донбасса

Из нашего региона в республики планируют направить порядка сотни спецмашин. Первая партия уехала в ЛНР сегодня утром.


Вслед за тоннами гуманитарного груза из Орловской области на Донбасс отправились строительные машины и специалисты, работающие на ней. Сегодня первые 20 единиц спецтехники и порядка 30 человек отбыли в Луганскую Народную Республику для помощи в восстановлении дорожной инфраструктуры. Ожидается, что они прибудут в пункт назначения уже 27 мая.

Дальше будет больше – компания «Строймагистраль» в общей сложности планирует отправить на Донбасс порядка сотни спецмашин, а также два мобильных асфальтобетонных завода.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы видим сегодня, общаясь с людьми, беженцами, кто приезжает на территорию нашей области, и с администрациями Донецкой и Луганской Республик – нужна помощь. И я рад тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет уже строительную технику».
Начнут наши дорожники с подготовки – обустроят строительные городки. Всего им предстоит фактически заново возвести 50 километров улиц, трасс и мостов в Луганской народной Республике и 35 километров в окрестностях Донецка.


Антон Киселёв


 
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