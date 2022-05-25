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7:33, 25 мая 2022 года На Орловщине построят 6 «умных» спортплощадок На эти цели регион получит 132 миллиона рублей в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».





До конца 2024 года в Орловской области 6 «умных» спортивных площадок – мест, оборудованных выходом в Интернет. С его помощью каждый посетитель сможет выстроить индивидуальную тренировку и проследить за правильностью выполнения упражнений, – сообщает региональный информационный портал.

С учетом дополнительного финансирования, выделенного правительством РФ, на работы по созданию «умных» спортобъектов в рамках нового проекта «Бизнес – спринт» из федерального бюджета направят 132 миллиона рублей.

На выделенные средства в Орловской области планируется построить две «умные» спортивные площадки уже в этом году, еще три – в 2023 году, одну – в 2024 году.





Орловское Информбюро





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