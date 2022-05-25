В Орле пройдет традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор»

Прием будет организован в семи точках города.
Адреса работы пунктов:
• Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;
• Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;
• Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00;
• Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;
• Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;
• Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок») – с 11.45 до 12.45;
• Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30.
Вырученные средства от сдачи собранного вторсырья отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.