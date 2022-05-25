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8:27, 25 мая 2022 года

В Орле пройдет традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор»

Сдать мусор на переработку орловцы смогут в субботу, 28 мая.


28 мая в Орле пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор», – сообщает сайт областного правительства. Горожане могут сдать макулатуру, пластиковые бутылки и пленки ПВД, пластик с маркировкой «02» (HPDE), алюминиевые банки, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки.

Также принимаются крышечки для экопроекта «Крышка-малышка» и книги для книжных домиков. Еще орловцы могут принести товары для творчества, которые передадут ребятам из центра «Равные».

Прием будет организован в семи точках города.

Адреса работы пунктов:

• Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;
 
• Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;
 
• Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00;
 
• Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;
 
• Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;
 
• Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи 6 (Напротив магазина «Оптовичок») – с 11.45 до 12.45;
 
• Заводской район, Комсомольская площадь. ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30.
 
Вырученные средства от сдачи собранного вторсырья отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.


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