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8:57, 25 мая 2022 года Число оборудованных пляжей в Орле не изменится Безопасный отдых будет организован на пляжах в районе Горпарка и на озере Светлая Жизнь. Напомним, что на озере появится специальная площадка для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.





В этом году летний досуг на берегу водоемов Орла традиционно организуют в двух точках: на реке Оке в районе Городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая Жизнь, – сообщили в мэрии. На озере Светлая Жизнь с комфортом смогут отдохнуть и люди с ограниченными возможностями здоровья – для них там откроют инклюзивный пляж. Оборудование для него в голосовании выиграли орловцы.



В данный момент идут последние приготовления к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня и продлится до 31 августа.



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Орловское Информбюро





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