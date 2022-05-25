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9:14, 25 мая 2022 года На Орловщине заявили о значительном снижении уровня безработицы В первом квартале текущего года показатель достиг 3,7% против 6 – 10% годом ранее.





Уровень безработицы в Орловской области в январе – марте 2022 года составил 3,7%, – сообщает региональный информационный портал со ссылкой на Орелстат. Год назад этот показатель составлял 6 – 10%.



Сейчас в регионе уровень безработицы значительно ниже общероссийского. По данным территориального органа службы статистики, по итогам первого квартала текущего года в Орловской области насчитывалось около 12 тыс. безработных, тогда как годом ранее их было около 20 тысяч.





Орловское Информбюро





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