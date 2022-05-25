В Покровском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

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9:34, 25 мая 2022 года
В Покровском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пунктЗавершаются работы по благоустройству территории ФАПа. Медучреждение уже приняло первых пациентов.
В селе Трудки Покровского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, – сообщает региональный информационный портал. Сейчас на территории ФАПа завершаются работы по благоустройству. Запланировано строительство подъездных путей и стоянки с твердым покрытием.
В ФАПе местные жители могут пройти ряд процедур, включая снятие электрокардиограммы. Также здесь созданы условия для прохождения диспансеризации и профосмотров.
В медучреждении работает специалист, устроившаяся в рамках программы «Земский фельдшер». 27 мая здесь проведет прием бригада врачей, будет работать передвижной флюорограф.
Для Покровского района это уже седьмой новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство велось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Фото районной газеты «Сельская Правда»
Орловское Информбюро