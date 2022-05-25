В Покровском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Завершаются работы по благоустройству территории ФАПа. Медучреждение уже приняло первых пациентов.

В ФАПе местные жители могут пройти ряд процедур, включая снятие электрокардиограммы. Также здесь созданы условия для прохождения диспансеризации и профосмотров.

В медучреждении работает специалист, устроившаяся в рамках программы «Земский фельдшер». 27 мая здесь проведет прием бригада врачей, будет работать передвижной флюорограф.



Для Покровского района это уже седьмой новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство велось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».



Фото районной газеты «Сельская Правда»