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21:40, 24 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Орловский вклад в фундамент будущего Донбасса. Сегодня из нашего региона в ЛНР отправилась колонна строительной техники.
- Дочитан школьный роман. Сегодня они перестали быть одиннадцатиклассниками и стали выпускниками. До новой жизни - один шаг.
- В начале были буквы и вера. День славянской письменности и культуры собрал тех, кто бережет русское слово и передает секреты народных мастеров.
- В ответе за порядок в своем городе. Лучшей народной дружиной Орловской области стал отряд «Патриот» Колпнянского района.
- Голосуй, и не проиграешь. Еще есть время выбрать свой сквер. В регионе продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены.
Вести-Орёл