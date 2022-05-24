Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Дочитан школьный роман. Сегодня они перестали быть одиннадцатиклассниками и стали выпускниками. До новой жизни - один шаг.





- В начале были буквы и вера. День славянской письменности и культуры собрал тех, кто бережет русское слово и передает секреты народных мастеров.





- В ответе за порядок в своем городе. Лучшей народной дружиной Орловской области стал отряд «Патриот» Колпнянского района.





- Голосуй, и не проиграешь. Еще есть время выбрать свой сквер. В регионе продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены.